15.10.2025 10:05 Рита Парфенова

У Харкові мачуха побила трирічного пасинка до смерті

Поліція затримала 40-річну жінку, яка намагалася приховати побиття малолітнього пасинка, що призвело до його загибелі.

Правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію трирічного хлопчика, який, за словами мачухи, нібито впав у ванній кімнаті. Попри надану допомогу, дитина померла у лікарні. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що жінка мала неприязні стосунки з дитиною. Користуючись його безпорадністю, вона неодноразово била хлопчика руками та ногами, завдаючи численних ударів у голову. Після того як дитина знепритомніла, мачуха викликала швидку допомогу, вигадала історію про падіння та намагалася приховати обставини злочину.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стали набряк головного мозку, внутрішньочерепні крововиливи та тяжка черепно-мозкова травма.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

