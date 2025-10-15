Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Комментариев: 0
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
влажность:
давление:
ветер: