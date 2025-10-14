14.10.2025 11:18 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 14

Харків – 13

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 12

Слобожанське – 15

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

