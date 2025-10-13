Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Комментариев: 0
Сьогодні важливо виявити рішучість та ясність у діях. Це гарний день для ухвалення важливих рішень та відповідальних справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Після нічного дощу до вечора опадів більше не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
влажность:
давление:
ветер: