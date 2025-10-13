13.10.2025 12:11 Рита Парфенова

Харків’янка Марія Сухопалова завершила сезон Кубка світу з маунтенбайку на другій позиції

На фінальному етапі в Барселоні Сухопалова стала бронзовою призеркою у змаганнях з елімінатору та підсумково посіла друге місце у рейтингу Кубка світу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City, фінальний етап сезону Кубка світу з маунтенбайку у дисципліні елімінатор відбувся у Барселоні, Іспанія. Обидві українські спортсменки, Марія Сухопалова та Мар’я Шерстюк, пройшли кваліфікацію до першого півфіналу.

У півфіналі Сухопалова посіла друге місце і вийшла до фіналу, де зуміла завоювати бронзову медаль, фінішувавши третьою. Шерстюк фінішувала четвертою у півфіналі і далі змагалася у малому фіналі, де посіла третє місце та підсумково — сьоме.

За підсумками сезону Марія Сухопалова набрала 437 очок у заліку Кубка світу, що дозволило їй посісти другу позицію. Перемогу здобула німкеня Маріон Фромбергер із 595 очками.

