Минулого тижня Харків зазнав 30 обстрілів, пошкоджено житлові будинки та підстанцію

Ворог продовжив атаки на місто – переважно «шахедами». Постраждала одна людина, без загрози життю. Комунальні служби завершують аварійно-відновлювальні роботи.
Минулого тижня Харків зазнав 30 ворожих обстрілів, серед яких 28 здійснено безпілотниками-«шахедами», решта – керованими авіабомбами. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок атак постраждала одна людина, на щастя, без загрози життю. Найсильнішого удару зазнала одна з міських підстанцій. Також були вибухи на території закритого непромислового підприємства. Після цих атак пошкоджено кілька приватних будинків і два багатоповерхові житлові будинки – вибито близько пів сотні вікон.
Ситуаційний центр зафіксував влучання у Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста. Станом на ранок практично всі пошкоджені контури відновлено, аварійно-відновлювальні роботи комунальники завершують.
Середня тривалість повітряних тривог у Харкові була на 47% меншою, ніж у області. Однак понеділок теж розпочався з вибухів. Міський голова закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні важливо виявити рішучість та ясність у діях. Це гарний день для ухвалення важливих рішень та відповідальних справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Після нічного дощу до вечора опадів більше не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
влажность:
давление:
ветер: