Минулого тижня Харків зазнав 30 обстрілів, пошкоджено житлові будинки та підстанцію

Ворог продовжив атаки на місто – переважно «шахедами». Постраждала одна людина, без загрози життю. Комунальні служби завершують аварійно-відновлювальні роботи.



Фото: ХМР

Минулого тижня Харків зазнав 30 ворожих обстрілів, серед яких 28 здійснено безпілотниками-«шахедами», решта – керованими авіабомбами. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок атак постраждала одна людина, на щастя, без загрози життю. Найсильнішого удару зазнала одна з міських підстанцій. Також були вибухи на території закритого непромислового підприємства. Після цих атак пошкоджено кілька приватних будинків і два багатоповерхові житлові будинки – вибито близько пів сотні вікон.

Ситуаційний центр зафіксував влучання у Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста. Станом на ранок практично всі пошкоджені контури відновлено, аварійно-відновлювальні роботи комунальники завершують.

Середня тривалість повітряних тривог у Харкові була на 47% меншою, ніж у області. Однак понеділок теж розпочався з вибухів. Міський голова закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

