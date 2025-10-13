    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вибух у Київському районі Харкова: попередньо – удар дрона
13.10.2025  10:15   Рита Парфенова

Вибух у Київському районі Харкова: попередньо – удар дрона

Вранці 13 жовтня у Київському районі Харкова стався вибух. За попередніми даними, його причиною став удар ворожого безпілотника невстановленого типу.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, Харків знову зазнав ворожої атаки. Безпілотник невстановленого типу влучив у територію Київського району міста.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у гуртожитку та два цивільні автомобілі. Дані про потерпілих наразі відсутні.

На місці події працюють рятувальні служби та фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки удару й фіксують масштаби пошкоджень.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби війська рф завдали ударів по Харкову, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 ЖКГ Будинки, пошкоджені після вечірньої атаки дронами, відновлюють в Харкові (фото) 13.10 Надзвичайні події Прокуратура Харкова розслідує удар російського дрона по гуртожитку з переселенцями (фото) 13.10 Надзвичайні події Минулого тижня Харків зазнав 30 обстрілів, пошкоджено житлові будинки та підстанцію
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 