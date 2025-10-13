Вибух у Київському районі Харкова: попередньо – удар дрона

Вранці 13 жовтня у Київському районі Харкова стався вибух. За попередніми даними, його причиною став удар ворожого безпілотника невстановленого типу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, Харків знову зазнав ворожої атаки. Безпілотник невстановленого типу влучив у територію Київського району міста.
Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у гуртожитку та два цивільні автомобілі. Дані про потерпілих наразі відсутні.
На місці події працюють рятувальні служби та фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки удару й фіксують масштаби пошкоджень.
