13.10.2025 10:07 Рита Парфенова

Аварійні відключення електроенергії застосували в Харкові та області (оновлено)

Вранці 13 жовтня через перевантаження енергосистеми та наслідки попередніх атак рф у Харківській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.



Фото з відкритих джерел

UPD 13.00 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в м. Харків та Харківській області скасовані графіки аварійних відключень. Разом з тим, енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електричної енергії.

В Україні зберігається складна ситуація в об’єднаній енергетичній системі через нові атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури Чернігівщини та Донеччини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

Як повідомили в «Укренерго», уранці 13 жовтня були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у низці регіонів, зокрема в Харківській області. Також обмеження запроваджено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів), Донецькій та частково Кіровоградській областях.

У Чернігівській області місцеві енергетики застосовують погодинні відключення.

В «Укренерго» наголошують, що аварійні обмеження триватимуть доти, доки енергосистема не стабілізується. Громадян просять стежити за повідомленнями своїх обленерго та раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години — вранці та ввечері.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова впорядковують популярне місце відпочинку (фото).