Аварійні відключення електроенергії застосували в Харкові та області (оновлено)

Вранці 13 жовтня через перевантаження енергосистеми та наслідки попередніх атак рф у Харківській області запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації.
UPD 13.00 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в м. Харків та Харківській області скасовані графіки аварійних відключень. Разом з тим, енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електричної енергії.
В Україні зберігається складна ситуація в об’єднаній енергетичній системі через нові атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури Чернігівщини та Донеччини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.
Як повідомили в «Укренерго», уранці 13 жовтня були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у низці регіонів, зокрема в Харківській області. Також обмеження запроваджено в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів), Донецькій та частково Кіровоградській областях.
У Чернігівській області місцеві енергетики застосовують погодинні відключення.
В «Укренерго» наголошують, що аварійні обмеження триватимуть доти, доки енергосистема не стабілізується. Громадян просять стежити за повідомленнями своїх обленерго та раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години — вранці та ввечері.
