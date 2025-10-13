13.10.2025 09:47 Рита Парфенова

У Київському районі Харкова стався вибух – у будинках вибиті вікна

Вибух стався у центральній частині Київського району Харкова, у житловій забудові. Наразі з’ясовуються причини інциденту.

Вранці 13 жовтня в Харкові зафіксовано вибух у центральній частині Київського району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, подія сталася в житловому секторі. Внаслідок вибуху у навколишніх будинках вибиті шибки.

Причини інциденту встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

