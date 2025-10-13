    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Київському районі Харкова стався вибух – у будинках вибиті вікна
13.10.2025  09:47   Рита Парфенова

У Київському районі Харкова стався вибух – у будинках вибиті вікна

Вибух стався у центральній частині Київського району Харкова, у житловій забудові. Наразі з’ясовуються причини інциденту.

Вибух у Київському районі Харкова: пошкоджені житлові будинки

Вранці 13 жовтня в Харкові зафіксовано вибух у центральній частині Київського району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, подія сталася в житловому секторі. Внаслідок вибуху у навколишніх будинках вибиті шибки.

Причини інциденту встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби війська рф завдали ударів по Харкову, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі.
Тэги:  вибух, харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину 30.09 Надзвичайні події Автомобіль харківських рятувальників підірвався на міні (фото) 30.09 Надзвичайні події На Харквщині чоловік потрапив до лікарні після вибуху ВНП
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 