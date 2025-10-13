У Київському районі Харкова стався вибух – у будинках вибиті вікна

Вибух стався у центральній частині Київського району Харкова, у житловій забудові. Наразі з’ясовуються причини інциденту.
Вранці 13 жовтня в Харкові зафіксовано вибух у центральній частині Київського району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За попередньою інформацією, подія сталася в житловому секторі. Внаслідок вибуху у навколишніх будинках вибиті шибки.
Причини інциденту встановлюються. На місці працюють відповідні служби.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сьогодні важливо виявити рішучість та ясність у діях. Це гарний день для ухвалення важливих рішень та відповідальних справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Після нічного дощу до вечора опадів більше не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
влажность:
давление:
ветер: