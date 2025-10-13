13.10.2025 09:37 Рита Парфенова

Жінка загинула, троє людей поранені – поліція Харківщини фіксує наслідки російських атак (фото)

Минулої доби війська рф завдали ударів по Харкову, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби російські війська продовжили обстріли Харківщини. Під ворожим вогнем опинилися Харків, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосовували авіаційні бомби КАБ і безпілотники різних типів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

12 жовтня по місту Харкову авіацією рф завдано кількох ударів. Внаслідок вибухів поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджено підприємство, господарчу споруду та скління в багатоквартирному будинку. На місці виникла пожежа.

У місті Куп’янськ ворожий обстріл забрав життя цивільної жінки. Поранення отримав чоловік. В Ізюмському районі після атаки безпілотника також постраждав цивільний.

Пожежі від російських снарядів виникли у селі Осинове – загорілися будинок та автомобіль. У селищі Шевченкове пошкоджено житлові будинки, на щастя, без постраждалих.

Також окупанти здійснили мінометний обстріл села Клинова-Новоселівка Золочівської громади, де частково зруйновано два приватні будинки та господарчі споруди.

За добу правоохоронці провели 11 оглядів місць ударів і відкрили 19 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР дані про 26 843 злочини російської федерації проти мирного населення області.

