За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 9 пожеж, чотири з них спричинили обстріли

З 12 по 13 жовтня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 25 виїздів, зокрема на гасіння пожеж після російських атак та на допомогу населенню.
Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі – в Ізюмському районі та в місті Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Крім того, у селі Оскіл Ізюмського району через коротке замкнення електромережі виникла побутова пожежа у приватному будинку. Постраждав 68-річний чоловік, який отримав опіки.
Загалом протягом доби з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.
З них:
