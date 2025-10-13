13.10.2025 08:20 Рита Парфенова

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 9 пожеж, чотири з них спричинили обстріли

З 12 по 13 жовтня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 25 виїздів, зокрема на гасіння пожеж після російських атак та на допомогу населенню.

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі – в Ізюмському районі та в місті Харкові. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Крім того, у селі Оскіл Ізюмського району через коротке замкнення електромережі виникла побутова пожежа у приватному будинку. Постраждав 68-річний чоловік, який отримав опіки.

Загалом протягом доби з 12 по 13 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів.

З них:

9 – на ліквідацію пожеж,

3 – на перевірку територій після обстрілів,

1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,

7 – на допомогу населенню,

5 – інші виїзди.

