    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Офіційно: росіяни вдарили авіацією по Харкову, відкрито провадження за статтею про воєнні злочини
12.10.2025  20:34   Рита Парфенова

Офіційно: росіяни вдарили авіацією по Харкову, відкрито провадження за статтею про воєнні злочини

Внаслідок вечірнього авіаудару по Харкову та Харківському району постраждав 42-річний чоловік. Поліція задокументувала факт обстрілу як воєнний злочин.


Фото: Поліція Харківської області

Увечері 12 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по місту Харкову та Харківському району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними поліції Харківщини, внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу. Також пошкоджено господарчу споруду, на місці виникла пожежа.

На місцях влучань працюють підрозділи поліції, ДСНС та медики. Правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії рф.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 12 жовтня зафіксовано падіння ворожих керованих авіабомб (КАБ) у Немишлянському та Слобідському районах Харкова.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Надзвичайні події По Харкову завдано три удари: зафіксовані вибухи у Шевченківському районі 12.10 Надзвичайні події По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі 12.10 Надзвичайні події Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 