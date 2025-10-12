Офіційно: росіяни вдарили авіацією по Харкову, відкрито провадження за статтею про воєнні злочини

Внаслідок вечірнього авіаудару по Харкову та Харківському району постраждав 42-річний чоловік. Поліція задокументувала факт обстрілу як воєнний злочин.
Увечері 12 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по місту Харкову та Харківському району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
За даними поліції Харківщини, внаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізовано до медичного закладу. Також пошкоджено господарчу споруду, на місці виникла пожежа.
На місцях влучань працюють підрозділи поліції, ДСНС та медики. Правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії рф.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
