Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань

Попередньо, удари зафіксовані в Немишлянському та Слобідському районах. Житловий фонд наразі не постраждав, обстеження місць прильотів триває.
У Харкові зафіксовано падіння ворожих керованих авіабомб (КАБ) у Немишлянському та Слобідському районах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За наявною на цей момент інформацією, у Немишлянському районі бомби влучили у землю, житлові будинки не постраждали. Аналогічна ситуація спостерігається у Слобідському районі – скарг на руйнування житлового фонду не надходило.
Обстеження місць прильотів триває. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
