12.10.2025 18:07 Рита Парфенова

Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань

Попередньо, удари зафіксовані в Немишлянському та Слобідському районах. Житловий фонд наразі не постраждав, обстеження місць прильотів триває.

У Харкові зафіксовано падіння ворожих керованих авіабомб (КАБ) у Немишлянському та Слобідському районах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За наявною на цей момент інформацією, у Немишлянському районі бомби влучили у землю, житлові будинки не постраждали. Аналогічна ситуація спостерігається у Слобідському районі – скарг на руйнування житлового фонду не надходило.

Обстеження місць прильотів триває. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 12 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Харкову.