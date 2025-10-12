    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань
12.10.2025  18:07   Рита Парфенова

Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань

Попередньо, удари зафіксовані в Немишлянському та Слобідському районах. Житловий фонд наразі не постраждав, обстеження місць прильотів триває.

вибух

У Харкові зафіксовано падіння ворожих керованих авіабомб (КАБ) у Немишлянському та Слобідському районах. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За наявною на цей момент інформацією, у Немишлянському районі бомби влучили у землю, житлові будинки не постраждали. Аналогічна ситуація спостерігається у Слобідському районі – скарг на руйнування житлового фонду не надходило.

Обстеження місць прильотів триває. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 12 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Харкову.
Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Надзвичайні події По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі 12.10 Надзвичайні події По Харкову завдано удару керованою авіаційною бомбою 12.10 Надзвичайні події На Куп’янщині російські обстріли забрали життя жінки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 