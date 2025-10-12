    
12.10.2025  18:20   Рита Парфенова

У Харкові в ДТП загинув водій Mitsubishi – поліція з’ясовує обставини аварії

Смертельна аварія сталася ввечері 11 жовтня в Київському районі Харкова. За попередніми даними, водій Mitsubishi не впорався з керуванням та зіткнувся з кількома автомобілями.

У Харкові триває слідство за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 11 жовтня близько 21:10 у Київському районі міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За інформацією поліції, 47-річний водій автомобіля Mitsubishi рухався вулицею Шевченка, але не впорався з керуванням, перетнув зустрічну смугу та виїхав за межі дороги. Там він наїхав на припарковані автомобілі Renault Scenic та Chevrolet. Від удару машини відскочили та зіткнулися з автомобілем Renault Simbol, за кермом якого перебував інший водій.

Внаслідок аварії кермувальник Mitsubishi отримав тяжкі травми й помер у кареті швидкої допомоги. Водія Renault Simbol госпіталізовано з численними забоями та травмами.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Досудове розслідування триває.

