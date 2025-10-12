12.10.2025 18:26 Рита Парфенова

По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі

Попередньо зафіксовано падіння керованої авіабомби в Слобідському районі Харкова. Постраждав 42-річний чоловік, його шпиталізували після надання першої допомоги.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під час падіння ворожого керованого авіаційного боєприпасу (КАБ) у Слобідському районі Харкова постраждала одна людина. Медики швидко виїхали на місце події.

Згодом стало відомо, що постраждав 42-річний чоловік. Йому надали першу необхідну допомогу, після чого шпиталізували для подальшого лікування.

Наразі уточнюються обставини інциденту та масштаби руйнувань у районі прильоту.

