    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі
12.10.2025  18:26   Рита Парфенова

По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі

Попередньо зафіксовано падіння керованої авіабомби в Слобідському районі Харкова. Постраждав 42-річний чоловік, його шпиталізували після надання першої допомоги.

швидка допомога

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, під час падіння ворожого керованого авіаційного боєприпасу (КАБ) у Слобідському районі Харкова постраждала одна людина. Медики швидко виїхали на місце події.

Згодом стало відомо, що постраждав 42-річний чоловік. Йому надали першу необхідну допомогу, після чого шпиталізували для подальшого лікування.

Наразі уточнюються обставини інциденту та масштаби руйнувань у районі прильоту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 12 жовтня зафіксовано падіння ворожих керованих авіабомб (КАБ) у Немишлянському та Слобідському районах Харкова.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
