12.10.2025 18:53 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав єврейську громаду Харкова зі святом Суккот (фото)

Міський голова подякував рабину Мойше Московичу та представникам громади за підтримку харків’ян під час війни й побажав миру Україні.



Фото: ХМР

12 жовтня міський голова Ігор Терехов привітав єврейську громаду Харкова зі святом Суккот.

Під час звернення мер подякував головному рабину Харкова Мойше Московичу та всім членам громади за допомогу харків’янам у складний період війни.

«Сьогодні відзначається свято радості та миру. Ми живемо у важкі часи, коли ворог розбиває енергетику перед початком зими. Але, попри це, ми об’єднані та разом мріємо про гарне майбутнє. Дякую кожному за вашу незламність і віру! Бажаю, щоб в Україні якнайшвидше настав довгоочікуваний мир!» – зазначив Ігор Терехов.

Довідково: Суккот – одне з головних свят юдаїзму, яке відзначають на згадку про мандри ізраїльтян пустелею після виходу з Єгипту. Також воно символізує завершення сільськогосподарського року та збирання врожаю. Святкування починається на 15-й день нового року (Рош га-Шана) і триває сім днів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram



