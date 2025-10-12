12.10.2025 19:27 Рита Парфенова

Як діяти під час екстреного відключення електроенергії – поради харків’ян

У разі раптового знеструмлення важливо діяти швидко й обережно. Фахівці радять заздалегідь підготувати необхідні речі, щоб забезпечити себе світлом, теплом і безпекою.

В умовах можливих перебоїв з електропостачанням жителям Харківщини рекомендують заздалегідь підготуватися до можливого тривалого відключення світла. Як – повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області

Що варто мати під рукою:

свічки, запальнички, газові пальники або кемпінгові лампи;

ліхтарики, павербанки, запас батарейок і адаптер для зарядки від автомобіля;

запас питної води, продуктів тривалого зберігання та аптечку.

Як діяти під час раптового знеструмлення:

одразу вимкніть побутові прилади з мережі, щоб уникнути поломок після відновлення подачі електроенергії;

не залишайте свічки або джерела відкритого вогню без нагляду;

якщо перебуваєте на вулиці, використовуйте ліхтарик або світловідбиваючі елементи;

не наближайтеся до обірваних дротів – це небезпечно для життя;

подбайте про безпеку дітей і не залишайте їх без нагляду в темний час.

У разі надзвичайної ситуації або якщо ви стали її свідком, телефонуйте 112 або 102.

