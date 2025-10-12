Як діяти під час екстреного відключення електроенергії – поради харків’ян

У разі раптового знеструмлення важливо діяти швидко й обережно. Фахівці радять заздалегідь підготувати необхідні речі, щоб забезпечити себе світлом, теплом і безпекою.
В умовах можливих перебоїв з електропостачанням жителям Харківщини рекомендують заздалегідь підготуватися до можливого тривалого відключення світла. Як – повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області
У разі надзвичайної ситуації або якщо ви стали її свідком, телефонуйте 112 або 102.
