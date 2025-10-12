    
Главная Новини Харкова Суспільство Як діяти під час екстреного відключення електроенергії – поради харків’ян
12.10.2025  19:27   Рита Парфенова

Як діяти під час екстреного відключення електроенергії – поради харків’ян

У разі раптового знеструмлення важливо діяти швидко й обережно. Фахівці радять заздалегідь підготувати необхідні речі, щоб забезпечити себе світлом, теплом і безпекою.

Як підготуватися до екстреного відключення електроенергії – поради для мешканців Харківщини

В умовах можливих перебоїв з електропостачанням жителям Харківщини рекомендують заздалегідь підготуватися до можливого тривалого відключення світла. Як – повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області

Що варто мати під рукою:

  • свічки, запальнички, газові пальники або кемпінгові лампи;
  • ліхтарики, павербанки, запас батарейок і адаптер для зарядки від автомобіля;
  • запас питної води, продуктів тривалого зберігання та аптечку.

Як діяти під час раптового знеструмлення:

  • одразу вимкніть побутові прилади з мережі, щоб уникнути поломок після відновлення подачі електроенергії;
  • не залишайте свічки або джерела відкритого вогню без нагляду;
  • якщо перебуваєте на вулиці, використовуйте ліхтарик або світловідбиваючі елементи;
  • не наближайтеся до обірваних дротів – це небезпечно для життя;
  • подбайте про безпеку дітей і не залишайте їх без нагляду в темний час.

У разі надзвичайної ситуації або якщо ви стали її свідком, телефонуйте 112 або 102.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ наводив огляд цін на генератори, зарядні станції та павербанки у Харкові.

Тэги:  поради, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКГ Харківські фахівці нагадали, як зберегти електроприбори під час блекаутів 06.10 Надзвичайні події Обігрітися та померти: що заборонено робити в оселях нагадали комунальники Харкова 05.10 Медицина Вчені з'сували до чого призводить недосип
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 