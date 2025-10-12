12.10.2025 20:14 Рита Парфенова

У Харкові узгодили кроки підтримки жертв сексуального насильства під час війни

У Харкові відбулася координаційна зустріч, присвячена підтримці постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Учасники обговорили шляхи посилення міжвідомчої взаємодії та ефективного захисту прав потерпілих.

В Харкові пройшла координаційна зустріч, присвячена підтримці людей, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. У заході взяли участь представники Харківської обласної прокуратури, державних і правоохоронних структур, міжнародних організацій та громадського сектору.

Серед учасників були урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, старша радниця з питань захисту прав жінок Офісу Координатора системи ООН в Україні Аналі Пеппер, а також радник зі структури «ООН Жінки» Герман Вега Кортес.

Під час обговорення йшлося про необхідність узгоджених дій для надання психологічної, юридичної, соціальної та матеріальної допомоги жертвам сексуального насильства.

Начальниця відділу організації підтримки потерпілих і свідків Харківської обласної прокуратури Олена Кравченко наголосила, що прокурори забезпечують ефективне розслідування таких воєнних злочинів, а їхня команда координує надання потерпілим усебічної допомоги.

Спікери підкреслили, що сексуальне насильство під час війни – це «тихий злочин», який російські військові використовують як зброю для залякування й приниження цивільного населення.

Також обговорили необхідність проведення спільних просвітницьких кампаній, які допоможуть людям розпізнавати насильство та звертатися по допомогу.

Учасники зустрічі наголосили: кожен, хто постраждав від дій агресора, має право на захист, підтримку та відновлення справедливості.