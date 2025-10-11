11.10.2025 20:47 Дмитро Колонєй

Під Харковом водійка не пропустила автівку та ледь не вбила сімох людей

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 жовтня 2025 року близько 15:00 на перехресті автошляхів Новопокровка – Кам’яна Яруга та Київ–Харків–Довжанський водійка автомобіля Hyundai Getz, виїжджаючи на трасу, не переконалася у безпеці руху та не пропустила ВАЗ 21099, який рухався у напрямку міста Чугуїв.

Травмувалися сімох осіб — двох водіїв та п’ятьох пасажирів віком від 11 до 69 років. Усі постраждалі отримали медичну допомогу. На місці події працювали працівники Чугуївського районного управління поліції та медики.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілим) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та закликає водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.