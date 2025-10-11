11.10.2025 14:31 Дмитро Колонєй
Пішла з дому та зника безвісті літня харків'янка в рожевих домашніх капцях
Розшукується 62-річна харків'янка Татьяна Чурілова.
, 10 жовтня 2025 року о 7.00 ранку у світло-зеленій спортивній куртці,
світло-бежевому флісовому спортивному костюмі та рожевих домашніх капцях пішла зі своєї оселі на вулиці Державній (р-н. ст. м. Академіка Барабашова) та зникла
невисока (160 см.), худорлява, русявоволоса, блакитно-зеленоока 62-річна жінка Тетяна Андріівна Чурілова.
Особлива прикмета: переминається з ноги на ногу, коли стоїть на місці.
Страждає на втрату пам'яті! Має особливості поведінки!
Всіх, хто має інформацію про зниклу жінку просять звертатится за номерами:
+38-068-777-0-112 або
102
