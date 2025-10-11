    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пішла з дому та зника безвісті літня харків'янка в рожевих домашніх капцях
11.10.2025  14:31   Дмитро Колонєй

Пішла з дому та зника безвісті літня харків'янка в рожевих домашніх капцях

Розшукується 62-річна харків'янка Татьяна Чурілова.

Зникла безвісті 62-річна Татьяна Чурілова: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 жовтня 2025 року о 7.00 ранку у світло-зеленій спортивній куртці, 
світло-бежевому флісовому спортивному костюмі та рожевих домашніх капцях пішла зі своєї оселі на вулиці Державній (р-н. ст. м. Академіка Барабашова) та зникла невисока (160 см.), худорлява, русявоволоса, блакитно-зеленоока 62-річна жінка Тетяна Андріівна Чурілова.  
 
  • Особлива прикмета: переминається з ноги на ногу, коли стоїть на місці.
  • Страждає на втрату пам'яті! Має особливості поведінки!
 
Всіх, хто має інформацію про зниклу жінку просять звертатится за номерами:
  • +38-068-777-0-112 або 
  • 102
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Чугуївщини розшукали зниклого 16-річного хлопця в Харкові, який не бажав повертатися додому та про чоловіка, який зник по дорозі на роботу на Салтівці. 
 
Тэги:  пошук, зника жінка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Надзвичайні події Під Харковом по дорозі на роботу зник чоловік 02.10 Надзвичайні події В Харкові на Салтівці зник молодий дезорієнтований парубок з Панютина 26.09 Надзвичайні події Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 