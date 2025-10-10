10.10.2025 17:19 Дмитро Колонєй

У Харкові заборонять рух через трамвайний переїзд на перехресті: який саме

Де, чому та на який час введуть обмеження розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 9:00 13 жовтня до 17:00 15 жовтня 2025 року, через проведення робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе та пров. Білостоцького.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе - вул. Михайлика та інші прилеглі місця.