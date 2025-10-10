    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові заборонять рух через трамвайний переїзд на перехресті: який саме
10.10.2025  17:19   Дмитро Колонєй

У Харкові заборонять рух через трамвайний переїзд на перехресті: який саме

Де, чому та на який час введуть обмеження розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова


У Харкові заборонять рух через трамвайний переїзд на перехресті: який саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 13 жовтня до 17:00 15 жовтня 2025 року, через проведення робіт з облаштування на переїзді верхнього покриття трамвайних колій, буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе та пров. Білостоцького.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе - вул. Михайлика та інші прилеглі місця.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у дорозі затримується потяг харківського сполучення.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 