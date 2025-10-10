    
10.10.2025  08:35   Віталій Хіневич

У дорозі затримується потяг харківського сполучення

Потяг вирушив зі станції «Дарниця» (Київська область) із запізненням на одну годину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укрзалізницю».
 
Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди:
 
  • №722 Київ — Харків.
Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів.
 
Також із затримкою в одну годину відправляється поїзд №712 Київ — Краматорськ.
 
