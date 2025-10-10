    
10.10.2025  08:20   Віталій Хіневич

У Харківській області через обстріл виникла пожежа

Протягом доби з 9 по 10 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області.
 
У селі Шебелинка горіла господарча споруда на площі 50 м кв. Жертв та постраждалих немає.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області ліквідували масштабну пожежу.
 
