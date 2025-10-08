    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом по дорозі на роботу зник чоловік
08.10.2025  12:46   Дмитро Колонєй

Під Харковом по дорозі на роботу зник чоловік

У передмісті Харкова розшукують 40-річного Олександра Алєксєєва.

Зник безвісті по дорозі на роботу 40-річний Олександр Алєксєєв: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, до поліції за допомогою у пошуках брата, Олександра Алєксєєва, мешканця міста Дергачі,1985 року народження, звернулася жінка. Вона поінфомувала, що  
він пішов на роботу 1 жовтня 2025 року та дотепер не повернувся.
 
Прикмети: на зріст близько 160-170 см, худорлявий, світле коротке волосся.
Був одягнутий у темно-зелений спортивний костюм. При собі документів та телефону не має.
 
Всіх, хто має інормацію про чоловіка, просять повідомити
  • за телефонами 102, 097-307-35-78 чи
  • іншим зручним способом.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали чоловіка, який втік з магазину, викравши товар.

 
Тэги:  пошук, зник чоловік, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.10 Надзвичайні події В Харкові на Салтівці зник молодий дезорієнтований парубок з Панютина 26.09 Надзвичайні події Вночі у під'їзді багатоповерхівки під Харковом знайшли дитину 04.09 Надзвичайні події Знайдено мертвим зниклого у Харкові більше трьох місяців тому чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 