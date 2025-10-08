08.10.2025 12:46 Дмитро Колонєй

Під Харковом по дорозі на роботу зник чоловік

У передмісті Харкова розшукують 40-річного Олександра Алєксєєва.

Як повідомляє РЕДПОСТ , до поліції за допомогою у пошуках брата, Олександра Алєксєєва, мешканця міста Дергачі,1985 року народження, звернулася жінка. Вона поінфомувала, що

він пішов на роботу 1 жовтня 2025 року та дотепер не повернувся.

Прикмети: на зріст близько 160-170 см, худорлявий, світле коротке волосся.

Був одягнутий у темно-зелений спортивний костюм. При собі документів та телефону не має.

Всіх, хто має інормацію про чоловіка, просять повідомити

за телефонами 102, 097-307-35-78 чи

іншим зручним способом.

