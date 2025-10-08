08.10.2025 12:30 Віталій Хіневич
Українські студенти зможуть отримати безкоштовний доступ до Gemini з підпискою AI Pro
Студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років можуть отримати безоплатний річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro.
Що передбачає доступ:
-
Gemini 2.5 Pro без обмежень. Допомога з домашніми завданнями, есе та складними питаннями. Необмежений чат із можливістю завантажувати зображення для аналізу.
-
Deep Research — глибокий аналіз інформації. Інструмент самостійно опрацьовує сотні джерел і готує структурований звіт для рефератів і курсових. Це заощаджує години пошуку та систематизації матеріалу.
-
NotebookLM для організації знань. Персональний асистент допоможе структурувати конспекти та ідеї. Тепер доступно у п’ять разів більше аудіо- та відеооглядів для глибшого засвоєння тем.
-
Veo 3 для креативних проєктів. Інструмент для створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фотографії — корисно для презентацій та навчальних проєктів.
-
Jules — ШІ-асистент для програмування. Для студентів ІТ-спеціальностей: автоматичне виправлення помилок у коді та допомога в розробленні нових функцій.
-
2 ТБ хмарного сховища. Удосталь місця для всіх навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів у Google Диску, Gmail та Google Фото.
Умови активації:
-
активувати доступ можна до 9 грудня;
-
для його отримання потрібно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Для того, щоб допомогти студентам максимально ефективно користуватися новими інструментами, Google організовує безоплатний практичний онлайн-вебінар.
Дата вебінару: 21 жовтня, 17:00. Реєстрація на вебінар — за посиланням.
