08.10.2025  12:30   Віталій Хіневич

Українські студенти зможуть отримати безкоштовний доступ до Gemini з підпискою AI Pro

Студенти закладів вищої освіти України віком від 18 років можуть отримати безоплатний річний доступ до інструментів штучного інтелекту в межах підписки Google AI Pro.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Що передбачає доступ:
 
  • Gemini 2.5 Pro без обмежень. Допомога з домашніми завданнями, есе та складними питаннями. Необмежений чат із можливістю завантажувати зображення для аналізу.
  • Deep Research — глибокий аналіз інформації. Інструмент самостійно опрацьовує сотні джерел і готує структурований звіт для рефератів і курсових. Це заощаджує години пошуку та систематизації матеріалу.
  • NotebookLM для організації знань. Персональний асистент допоможе структурувати конспекти та ідеї. Тепер доступно у п’ять разів більше аудіо- та відеооглядів для глибшого засвоєння тем.
  • Veo 3 для креативних проєктів. Інструмент для створення 8-секундних відео зі звуком із тексту або фотографії — корисно для презентацій та навчальних проєктів.
  • Jules — ШІ-асистент для програмування. Для студентів ІТ-спеціальностей: автоматичне виправлення помилок у коді та допомога в розробленні нових функцій.
  • 2 ТБ хмарного сховища. Удосталь місця для всіх навчальних матеріалів, проєктів, фото та документів у Google Диску, Gmail та Google Фото.
Умови активації:
 
  • активувати доступ можна до 9 грудня;
  • для його отримання потрібно пройти верифікацію та заповнити реєстраційну форму за посиланням.
Для того, щоб допомогти студентам максимально ефективно користуватися новими інструментами, Google організовує безоплатний практичний онлайн-вебінар.
 
Дата вебінару: 21 жовтня, 17:00. Реєстрація на вебінар — за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада вірить у потенціал української молоді та вважає своїм завданням створювати умови для її розвитку в Харкові.
 
