08.10.2025 11:35 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік узяв товар у магазині та, не розрахувавшись за нього, утік

До поліції надійшло повідомлення від продавця про те, що невідомий чоловік взяв товар, не оплативши його, після чого втік з місця події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 26-річний раніше неодноразово судимий місцевий мешканець.

Правопорушника затримано у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Награбоване майно вилучили.

Слідчі за процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

