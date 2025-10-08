    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік узяв товар у магазині та, не розрахувавшись за нього, утік
08.10.2025  11:35   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік узяв товар у магазині та, не розрахувавшись за нього, утік

До поліції надійшло повідомлення від продавця про те, що невідомий чоловік взяв товар, не оплативши його, після чого втік з місця події.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 26-річний раніше неодноразово судимий місцевий мешканець.
 
Правопорушника затримано у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Награбоване майно вилучили. 
 
Слідчі за процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР у Харкові притягнули до відповідальності.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Надзвичайні події Винуватець смертельної ДТП у Харківській області отримав 10 років ув'язнення 07.10 Надзвичайні події Порушників ПДР у Харкові притягнули до відповідальності 07.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік застрелив собаку у власному дворі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 