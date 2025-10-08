    
08.10.2025  11:50   Віталій Хіневич

У частині Основ’янського району тимчасово не буде електроенергії: перелік адрес

Фахівці проведуть невідкладні роботи на електромережах.


У частині Основ’янського району тимчасово не буде електроенергії: перелік адрес
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв'язку із проведенням невідкладних робіт в енергомережах у суботу, 11 жовтня, з 8:00 до 17:00 будуть знеструмлені наступні будинки в Основ'янському районі Харкова:
  • вул. Лисаветинська: б. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;
  • вул. Заливна: б. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;
  • вул. Молочна: б. 56.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова на газових мережах проведуть необхідні підготовчі роботи.

Тэги:  жкг, харків
