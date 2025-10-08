08.10.2025 11:50 Віталій Хіневич

У частині Основ’янського району тимчасово не буде електроенергії: перелік адрес

Фахівці проведуть невідкладні роботи на електромережах.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку із проведенням невідкладних робіт в енергомережах у суботу, 11 жовтня, з 8:00 до 17:00 будуть знеструмлені наступні будинки в Основ'янському районі Харкова:

вул. Лисаветинська: б. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;

вул. Заливна: б. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;

вул. Молочна: б. 56.

