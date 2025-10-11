11.10.2025 15:00 Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками ЮНІСЕФ, посольств, дипломатичних місій та Європейського інвестиційного банку.



Нам необхідно створити фонд, у якому будуть резервні трансформатори і когенераційне обладнання - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , Ігор Терехов під час зустрічі наголосив, що забезпечення стабільної роботи енергосистеми Харкова є основною умовою життєдіяльності міста, та запропонував створити спільно з міжнародними партнерами фонд оперативного реагування на надзвичайні ситуації в енергетиці.

«Ми розуміємо, що надзвичайні ситуації траплятимуться. Нам необхідно створити фонд, у якому будуть резервні трансформатори і когенераційне обладнання. Ми мали випадки, коли ракети знищували нове енергетичне устаткування. Тому важливо створити механізм миттєвого реагування», - зазначив Ігор Терехов.

Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде відзначив ефективність міської влади у реалізації програм.

Завдяки підтримці ЮНІСЕФ у Харкові вже реалізовані десятки важливих проєктів у сферах водопостачання, освіти, екології, охорони здоровʼя тощо. Сторони домовилися розширити співпрацю протягом наступного року.

