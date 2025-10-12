    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події По Харкову завдано удару керованою авіаційною бомбою
12.10.2025  17:46   Рита Парфенова

По Харкову завдано удару керованою авіаційною бомбою

За попередніми даними, ворог атакував Харків КАБом. Інформація про постраждалих наразі не надходила, обставини уточнюються.

Росія вдарила по Харкову керованою авіабомбою

Увечері 12 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Попередньо відомо, що під атаку потрапив Немишлянський район міста. За наявною інформацією, удар здійснено керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Наразі дані про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюються. На цей момент повідомлень про жертв не надходило.

Всі екстрені служби працюють на місці події.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Надзвичайні події По Харкову завдано удару ворожим КАБ – є поранений у Слобідському районі 12.10 Надзвичайні події Удар КАБами по Харкову: Терехов розповів про стан руйнувань 12.10 Надзвичайні події На Куп’янщині російські обстріли забрали життя жінки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 