По Харкову завдано удару керованою авіаційною бомбою

За попередніми даними, ворог атакував Харків КАБом. Інформація про постраждалих наразі не надходила, обставини уточнюються.
Увечері 12 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Попередньо відомо, що під атаку потрапив Немишлянський район міста. За наявною інформацією, удар здійснено керованою авіаційною бомбою (КАБ).
Наразі дані про масштаби руйнувань і можливих постраждалих уточнюються. На цей момент повідомлень про жертв не надходило.
Всі екстрені служби працюють на місці події.
