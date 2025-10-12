    
12.10.2025  17:08   Рита Парфенова

Змінено маршрут двох приміських поїздів між Донеччиною та Харківщиною

«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух двох приміських поїздів, що сполучали Краматорськ і Харків.

«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських поїздів на Донеччині, передає РЕДПОСТ.

Відтепер потяг №6812/6822 курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Мерефа замість Краматорськ – Харків, а потяг №6823/6813 – за маршрутом Мерефа – Краматорськ замість Харків – Краматорськ.

Пасажирам радять уважно слухати оголошення на вокзалах для пересадки на найближчі рейси, зокрема №7001 Харків – Лозова та №6522 Біляївка – Харків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у дорозі затримується потяг харківського сполучення.

Тэги:  укрзалізниця, потяг, харків
