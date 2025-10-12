Змінено маршрут двох приміських поїздів між Донеччиною та Харківщиною

«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух двох приміських поїздів, що сполучали Краматорськ і Харків.
«Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі приміських поїздів на Донеччині, передає РЕДПОСТ.
Відтепер потяг №6812/6822 курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Мерефа замість Краматорськ – Харків, а потяг №6823/6813 – за маршрутом Мерефа – Краматорськ замість Харків – Краматорськ.
Пасажирам радять уважно слухати оголошення на вокзалах для пересадки на найближчі рейси, зокрема №7001 Харків – Лозова та №6522 Біляївка – Харків.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у дорозі затримується потяг харківського сполучення.
Комментариев: 0
Цей день несе спокій та рівновагу – саме час зробити паузу і переосмислити свої цілі. Інтуїція підкаже правильний напрям, якщо довіритися внутрішньому голосу.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
влажность:
давление:
ветер: