На Харківщині ворог намагається просунутися поблизу Куп'янська

Російські війська не припиняють спроб прориву на лінії оборони в Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Кам’янки, Кутьківки, Куп’янська та Петропавлівки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Бологівки й Колодязного. За даними військових, п’ять атак противника тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку зранку тривають три бойові зіткнення. Ворог уже чотири рази намагався просунутися на позиції Сил оборони в районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Цей день несе спокій та рівновагу – саме час зробити паузу і переосмислити свої цілі. Інтуїція підкаже правильний напрям, якщо довіритися внутрішньому голосу.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
влажность:
давление:
ветер: