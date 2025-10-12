12.10.2025 16:29 Рита Парфенова

На Харківщині ворог намагається просунутися поблизу Куп'янська

Російські війська не припиняють спроб прориву на лінії оборони в Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Кам’янки, Кутьківки, Куп’янська та Петропавлівки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Бологівки й Колодязного. За даними військових, п’ять атак противника тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку зранку тривають три бойові зіткнення. Ворог уже чотири рази намагався просунутися на позиції Сил оборони в районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.

