    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог намагається просунутися поблизу Куп'янська
12.10.2025  16:29   Рита Парфенова

На Харківщині ворог намагається просунутися поблизу Куп'янська

Російські війська не припиняють спроб прориву на лінії оборони в Харківській області. Найбільш напружена ситуація зберігається поблизу Кам’янки, Кутьківки, Куп’янська та Петропавлівки.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Бологівки й Колодязного. За даними військових, п’ять атак противника тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку зранку тривають три бойові зіткнення. Ворог уже чотири рази намагався просунутися на позиції Сил оборони в районах Куп’янська, Піщаного та Петропавлівки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони відбили майже 40 атак окупантів.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Армія На Харківщині Сили оборони відбили майже 40 атак окупантів 09.10 Армія Ворог здійснив понад 40 атак на Харківщині 08.10 Армія На Харківщині українські військові відбили понад десять атак окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 