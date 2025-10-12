На Куп’янщині російські обстріли забрали життя жінки

Внаслідок чергової атаки російських військ на Куп’янськ загинула 49-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення.
12 жовтня російські війська знову атакували Куп’янський район Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, унаслідок обстрілу Куп’янська загинула 49-річна жінка. 63-річний чоловік дістав поранення. Пошкоджено приватне домоволодіння.
Близько 2:00 ночі ворожий безпілотник, попередньо типу «Герань-2», завдав удару по селищу Шевченкове. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю навчального закладу.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених ст. 438 Кримінального кодексу України.
