12.10.2025  15:27   Рита Парфенова

У Ізюмі зафіксовано удар дрона «Ланцет» – пошкоджено авто та торгові приміщення

У районі Поворотка в Ізюмі зафіксовано влучання безпілотника типу «Ланцет». Постраждала одна людина, пошкоджено кілька транспортних засобів і торгові об’єкти.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ, в місті Ізюм Харківської області зафіксовано влучання безпілотника типу «Ланцет». Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Інцидент стався в районі Поворотка. Внаслідок удару пошкоджено кілька транспортних засобів і прилеглі торгові приміщення.

За попередніми даними, одна людина отримала легкі поранення. Інформація уточнюється.

На місці працюють відповідні служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Ізюмщині російські війська продовжують атаки дронами. У Боровій FPV-дрон пошкодив автомобіль швидкої допомоги, а поблизу Пісків-Радьківських – екскаватор. Постраждалих немає.
