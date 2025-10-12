12.10.2025 15:27 Рита Парфенова

У Ізюмі зафіксовано удар дрона «Ланцет» – пошкоджено авто та торгові приміщення

У районі Поворотка в Ізюмі зафіксовано влучання безпілотника типу «Ланцет». Постраждала одна людина, пошкоджено кілька транспортних засобів і торгові об’єкти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в місті Ізюм Харківської області зафіксовано влучання безпілотника типу «Ланцет». Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Інцидент стався в районі Поворотка. Внаслідок удару пошкоджено кілька транспортних засобів і прилеглі торгові приміщення.

За попередніми даними, одна людина отримала легкі поранення. Інформація уточнюється.

На місці працюють відповідні служби.

