Слобожанські «Скіфи» здобули срібло на змаганнях НГУ за звання кращого танкового екіпажу (фото)

12.10.2025  14:15   Рита Парфенова

Екіпаж 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України посів друге місце у всеармійських змаганнях танкістів. Гвардійці також вибороли перше місце зі стрільби та друге – з водіння.

Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ стали срібними призерами змагань на кращий екіпаж

Як повідомляє РЕДПОСТ, танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України вибороли срібло у змаганнях за звання кращого гвардійського танкового екіпажу.

Змагання, ініційовані командуванням НГУ, проходили в межах заходів бойової підготовки. У них взяли участь дев’ять команд із різних військових частин, які виступали на танках Т-64, Т-72 та Leopard 2A4. На заході був присутній заступник командувача Нацгвардії, бригадний генерал Олексій Осипенко.

Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ стали срібними призерами змагань на кращий екіпаж Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ стали срібними призерами змагань на кращий екіпаж

Метою змагань став обмін практичним досвідом, відпрацювання дій у складних умовах і вдосконалення підготовки танкістів. Програма включала три етапи:

водіння бойової техніки – проходження пересіченої місцевості з елементами маневрування;
виявлення замаскованих мішеней – імітованої техніки та живої сили противника;
бойові стрільби – перевірка швидкості укладання боєкомплекту та точності вогню.

Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ стали срібними призерами змагань на кращий екіпаж

За підсумками змагань екіпаж 5 Слобожанської бригади «Скіф» у складі командира танка Андрія (позивний «Сокіл»), оператора-навідника Андрія («Панасонік») і старшого механіка-водія Олександра («Санич») посів друге місце у загальному заліку.

Крім того, «Скіфи» вибороли перше місце зі стрільби та друге – з водіння в індивідуальних етапах.

Танкісти 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ стали срібними призерами змагань на кращий екіпаж

«Такі змагання проводитимуться й надалі та доповнюватимуться новими елементами, щоб ставати ще більш насиченими, а учасники – здобували ще більше навичок», – зазначив бригадний генерал Олексій Осипенко.

Такі заходи, за словами командування, дозволяють підвищити злагодженість дій танкових підрозділів, зміцнити бойову підготовку та впроваджувати сучасні стандарти навчання в системі Національної гвардії.

Раніше РЕДПОСТ писав про навчання слобожанських «Скіфів» під час війни для вдосконалення тактичної медицини.

