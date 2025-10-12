    
12.10.2025  13:10   Рита Парфенова

На початку тижня у Харкові погіршиться погода – очікуються сильний вітер та заморозки

Синоптики попереджають про різке похолодання та пориви вітру в Харкові та області.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погодних умов на початку нового тижня, передає РЕДПОСТ.

Вже в ніч проти понеділка, 13 жовтня, у Харкові очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Синоптики оголосили попередження першого рівня небезпечності (жовтий) та закликають містян бути уважними й обережними на вулиці.

А вже 14–15 жовтня по місту та області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту – температура опуститься до 0–3°. Це також відповідає першому рівню небезпечності (жовтому).

Фахівці радять водіям і пішоходам бути обачними під час сильного вітру, а власникам присадибних ділянок – подбати про захист теплолюбних рослин від заморозків.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 12 жовтня 2025 року.
