12.10.2025 13:10 Рита Парфенова

На початку тижня у Харкові погіршиться погода – очікуються сильний вітер та заморозки

Синоптики попереджають про різке похолодання та пориви вітру в Харкові та області.



Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погодних умов на початку нового тижня, передає РЕДПОСТ.

Вже в ніч проти понеділка, 13 жовтня, у Харкові очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Синоптики оголосили попередження першого рівня небезпечності (жовтий) та закликають містян бути уважними й обережними на вулиці.

А вже 14–15 жовтня по місту та області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту – температура опуститься до 0–3°. Це також відповідає першому рівню небезпечності (жовтому).

Фахівці радять водіям і пішоходам бути обачними під час сильного вітру, а власникам присадибних ділянок – подбати про захист теплолюбних рослин від заморозків.

