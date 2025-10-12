Під обстріл КАБами у Харкові потрапили два райони міста

Попередньо, росіяни вдарили по Немишлянському та Слобідському районах Харкова. На місці працюють екстренні служби.
У Харкові зафіксовано удари ворожими керованими авіабомбами (КАБ). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Попередньо, вибухи пролунали в Немишлянському та Слобідському районах міста.
На місце подій виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги. Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань і перевіряють інформацію про можливих постраждалих.
