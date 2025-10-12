    
12.10.2025  21:21   Рита Парфенова

На Харківщині відкрили рух ще двома стратегічно важливими мостами

У регіоні завершено відновлення двох мостів, зруйнованих під час бойових дій. Нові споруди забезпечують сполучення між населеними пунктами та стабільну роботу логістичних і гуманітарних маршрутів.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомила, що на Харківщині відновили рух ще двома мостами, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ, передає РЕДПОСТ. Ці об’єкти мають стратегічне значення — вони забезпечують транспортне сполучення між населеними пунктами, а також стабільне функціонування військових, гуманітарних і цивільних маршрутів.

Після руйнування мостів на місці були споруджені тимчасові переправи, що дозволяло підтримувати рух транспорту. Нині ж, завдяки ремонтно-відновлювальним роботам, обидва об’єкти знову повністю придатні для безпечної експлуатації.

Мости, збудовані ще у 1950-х роках і реконструйовані у 1990-х, під час вторгнення були знищені внаслідок агресії рф. Тепер їх відбудовано заново з урахуванням сучасних стандартів надійності.

Під час реконструкції замінили опори, облаштували нові прогонові конструкції, гідроізоляцію та дорожнє покриття, встановили сучасні бар’єрні огородження. Один із мостів має довжину 33,7 метра та ширину 11,6 метра — тут також встановлено систему освітлення й відеонагляду. Другий міст завдовжки 24,5 метра та завширшки 11,6 метра оснащений тротуарами для пішоходів з обох боків.

Попри постійну загрозу обстрілів, відновлення транспортної інфраструктури у прифронтових районах триває. Служба відновлення продовжує системну роботу для забезпечення безпечного та безперебійного руху транспорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости (фото).

Тэги:  міст, рух, харків
