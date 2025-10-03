    
03.10.2025  20:55   Рита Парфенова

У прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости (фото)

На Харківщині завершено реконструкцію двох мостів, зруйнованих унаслідок бойових дій. Нові споруди вже стали частиною ключових логістичних маршрутів для військових і цивільних.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомила про завершення ще двох проєктів із відбудови мостових споруд у прифронтових районах, передає РЕДПОСТ. Мости, зведені у 1973 та 1992 роках, зазнали серйозних пошкоджень під час бойових дій та потребували повної реконструкції.

Перший відновлений міст має довжину 48,5 метра, ширину 9,5 метра і висоту опор 6,5 метра. Його спроєктовано за сучасними стандартами безпеки, він здатний витримувати інтенсивні навантаження й розрахований на довготривалу експлуатацію. Другий міст довжиною 37 метрів і завширшки 14 метрів фактично відбудували з нуля: споруду посилили новими палями, стійками, ригелями, монолітною плитою, а також обладнали перильним огородженням та освітленням.

Обидві споруди мають стратегічне значення, адже забезпечать швидке постачання гуманітарних вантажів, військової логістики та життєво необхідних ресурсів для місцевого населення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбудували міст, зруйнований під час вторгнення.

Тэги:  міст, харків
