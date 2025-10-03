03.10.2025 20:55 Рита Парфенова

У прифронтових районах Харківщини зведено ще два стратегічні мости (фото)

На Харківщині завершено реконструкцію двох мостів, зруйнованих унаслідок бойових дій. Нові споруди вже стали частиною ключових логістичних маршрутів для військових і цивільних.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомила про завершення ще двох проєктів із відбудови мостових споруд у прифронтових районах, передає РЕДПОСТ. Мости, зведені у 1973 та 1992 роках, зазнали серйозних пошкоджень під час бойових дій та потребували повної реконструкції.

Перший відновлений міст має довжину 48,5 метра, ширину 9,5 метра і висоту опор 6,5 метра. Його спроєктовано за сучасними стандартами безпеки, він здатний витримувати інтенсивні навантаження й розрахований на довготривалу експлуатацію. Другий міст довжиною 37 метрів і завширшки 14 метрів фактично відбудували з нуля: споруду посилили новими палями, стійками, ригелями, монолітною плитою, а також обладнали перильним огородженням та освітленням.

Обидві споруди мають стратегічне значення, адже забезпечать швидке постачання гуманітарних вантажів, військової логістики та життєво необхідних ресурсів для місцевого населення.

