На тимчасово окупованій Харківщині російський солдат розстріляв трьох мирних, – ГУР

Головне управління розвідки повідомило про воєнний злочин: російський військовий відкрив вогонь у під’їзді багатоквартирного будинку — троє місцевих загинули. За даними свідків, стрілець загинув від власних куль.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплені свідчення, які свідчать про черговий злочин армії держави-агресора на тимчасово окупованій частині Харківщини. За інформацією розвідки, російський солдат відкрив прицільну стрілянину в під’їзді багатоповерхівки, внаслідок чого загинули три місцеві мешканці.
З перехоплених розмов також випливає, що безпосередній командир повідомив про випадок словами: «Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих». За свідченнями поплічників, сам виконавець не вижив — загинув від власних куль.
У відомстві наголосили, що кожен воєнний злочин буде притягнутий до відповідальності. ГУР нагадало про необхідність встановлення та документування таких випадків для подальшого притягнення винних до правових процедур.
