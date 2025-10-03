03.10.2025 20:29 Рита Парфенова

На тимчасово окупованій Харківщині російський солдат розстріляв трьох мирних, – ГУР

Головне управління розвідки повідомило про воєнний злочин: російський військовий відкрив вогонь у під’їзді багатоквартирного будинку — троє місцевих загинули. За даними свідків, стрілець загинув від власних куль.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплені свідчення, які свідчать про черговий злочин армії держави-агресора на тимчасово окупованій частині Харківщини. За інформацією розвідки, російський солдат відкрив прицільну стрілянину в під’їзді багатоповерхівки, внаслідок чого загинули три місцеві мешканці.

З перехоплених розмов також випливає, що безпосередній командир повідомив про випадок словами: «Он вчера пальбу открыл по всему подъезду, по всему подъезду пальбу вчера открыл. Троих зацепил за собой, мирных троих». За свідченнями поплічників, сам виконавець не вижив — загинув від власних куль.

У відомстві наголосили, що кожен воєнний злочин буде притягнутий до відповідальності. ГУР нагадало про необхідність встановлення та документування таких випадків для подальшого притягнення винних до правових процедур.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.