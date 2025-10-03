03.10.2025 09:05 Віталій Хіневич

Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Харків постраждав 48-річний чоловік; у с. Новоселівка Нововодолазької громади постраждав 41-річний чоловік.

Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 24 вересня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 ракет (тип встановлюється);

46 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства (с. Новоселівка), приватний будинок (м. Дергачі);

у Куп'янському районі пошкоджено будівлю, господарчу споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарчу споруду (с. Прокопівка);

у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Новий Бурлук).

Упродовж минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд.