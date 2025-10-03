03.10.2025 09:05 Віталій Хіневич
Минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
У м. Харків постраждав 48-річний чоловік; у с. Новоселівка Нововодолазької громади постраждав 41-річний чоловік.
Також по медичну допомогу звернувся 70-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу м. Куп'янськ 24 вересня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
13 ракет (тип встановлюється);
-
46 БпЛА типу «Герань-2»;
-
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено будівлю фермерського господарства (с. Новоселівка), приватний будинок (м. Дергачі);
-
у Куп'янському районі пошкоджено будівлю, господарчу споруду (с. Лозове), приватний будинок, господарчу споруду (с. Прокопівка);
-
у Чугуївському районі пошкоджено складське приміщення, комбайн, автомобіль (с. Новий Бурлук).
Упродовж минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 2 по 3 жовтня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости