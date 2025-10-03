03.10.2025 08:40 Віталій Хіневич

Пожежі та знешкоджені боєприпаси на Харківщині: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 51 оперативний виїзд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

Вдень російські війська завдали кілька ударів безпілотниками по населених пунктах Великобурлуцької громади Куп'янського району. На околиці прикордонного села Малий Бурлук горіла суха трава на відкритій місцевості на площі 1,5 га. У селі Лозове зафіксовані 2 влучання.

Одне з них прийшлись на проїзну частину дороги, внаслідок чого на приватній території зайнявся сінник площею 70 м кв. Інше — у раніше зруйновану ворогом будівлю ферми, у якій зайнялись конструктивні елементи на площі 10 м кв. На щастя жертв та постраждалих немає.

Під час ліквідації побутової пожежі у житловому будинку на вул. Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова виявлено тіло загиблої жінки, ще одну мешканку вдалось врятувати.

Триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району на загальній площі 55 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.

