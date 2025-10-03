    
03.10.2025  08:05   Віталій Хіневич

У Харкові рятувальники загасили пожежу у виробничій будівлі

2 жовтня о 13:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у виробничій будівлі цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця події відразу вирушили оперативні підрозділи ДСНС. На момент прибуття рятувальників горло виробниче приміщення на площі близько 120 м кв. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось вчасно локалізувати вогонь та запобігти його розповсюдження на інші об’єкти.
 
 
О 16:12 пожежу було повністю ліквідовано. Загиблих та травмованих осіб немає. В пожежогасінні брали участь 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.
 
 
Причина виникнення займання встановлюється.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 жовтня о 14:29 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова.
 
 
