У Харкові рятувальники загасили пожежу у виробничій будівлі

2 жовтня о 13:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у виробничій будівлі цивільного підприємства у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця події відразу вирушили оперативні підрозділи ДСНС. На момент прибуття рятувальників горло виробниче приміщення на площі близько 120 м кв. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось вчасно локалізувати вогонь та запобігти його розповсюдження на інші об’єкти.

О 16:12 пожежу було повністю ліквідовано. Загиблих та травмованих осіб немає. В пожежогасінні брали участь 25 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Причина виникнення займання встановлюється.

