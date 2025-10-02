02.10.2025 16:30 Віталій Хіневич

Пожежа у Харкові: загинула 64-річна жінка, ще одну мешканку врятували

2 жовтня о 14:29 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 15 м кв. у квартирі на 1-му поверсі.

В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 64-річної жінки. Із задимленої зони вогнеборці врятували 66-річну мешканку.

О 14:50 рятувальники локалізували вогонь та о 15:49 повністю його ліквідували.

На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.

