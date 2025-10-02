    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежа у Харкові: загинула 64-річна жінка, ще одну мешканку врятували
02.10.2025  16:30   Віталій Хіневич

Пожежа у Харкові: загинула 64-річна жінка, ще одну мешканку врятували

2 жовтня о 14:29 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив домашні речі та меблі на площі 15 м кв. у квартирі на 1-му поверсі. 
 
В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 64-річної жінки. Із задимленої зони вогнеборці врятували 66-річну мешканку.
 
 
О 14:50 рятувальники локалізували вогонь та о 15:49 повністю його ліквідували.
 
 
На місці події працювали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині сталася пожежа на території дачного товариства.
 
