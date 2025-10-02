Пожежа у Харкові: загинула 64-річна жінка, ще одну мешканку врятували

2 жовтня о 14:29 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Отакара Яроша в Шевченківському районі Харкова.
Комментариев: 0
Сьогодні варто приділяти увагу емоціям і спілкуванню з близькими. Нові знайомства та контакти принесуть цікаві можливості.
У Харкові цього дня сонце рідко з’являтиметься з-за хмар. Вранці дощитиме.
2 жовтня, у день народження основоположника філософії та стратегії ненасильства Махатми Ганді, відзначається День ненасильства.
влажность:
давление:
ветер: