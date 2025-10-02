02.10.2025 16:38 Дмитро Колонєй
З російського полону повернулися 205 українців
Люди змогли звільнитися з неволі під час комбінованого обміну.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за дорученням Президента України, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими - з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.
Додому повертаються представники
-
Військово-Морських Сил,
-
Сухопутних військ,
-
ТрО,
-
ДШВ,
-
Національної гвардії України та
-
Державної прикордонної служби.
Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках.
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.
Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав та показував, як БпЛА виявив
ворожого штурмовика на Харківщині - хроніка операції підрозділу «Фенікс».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости