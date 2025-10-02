02.10.2025 16:38 Дмитро Колонєй

З російського полону повернулися 205 українців

Люди змогли звільнитися з неволі під час комбінованого обміну.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за дорученням Президента України, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими - з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Додому повертаються представники

Військово-Морських Сил,

Сухопутних військ,

ТрО,

ДШВ,

Національної гвардії України та

Державної прикордонної служби.

Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках.

Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років.

Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року.

Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

