02.10.2025  16:38   Дмитро Колонєй

З російського полону повернулися 205 українців

Люди змогли звільнитися з неволі під час комбінованого обміну.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за дорученням Президента України, Координаційним штабом проведено комбінований обмін полоненими - з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну. 
 
Додому повертаються представники
  • Військово-Морських Сил,
  • Сухопутних військ,
  • ТрО,
  • ДШВ,
  • Національної гвардії України та
  • Державної прикордонної служби. 
 
Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.  
 
Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках. 
 
Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя. Додому також повертаються нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.  Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому - 59 років. 
 
Практично усі визволені сьогодні військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року. 
 
Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та показував, як БпЛА виявив ворожого штурмовика на Харківщині - хроніка операції підрозділу «Фенікс».
 
Тэги:  полон, агрессия россии, харків
