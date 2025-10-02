02.10.2025 14:07 Рита Парфенова

Як БпЛА виявив ворожого штурмовика на Харківщині: хроніка операції підрозділу «Фенікс» (відео)

На Куп’янському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» виявили та знешкодили ворожого штурмовика за допомогою БпЛА; у тій же операції було вражено пункт управління ворожими БпЛА.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України, на Куп’янському напрямку українські підрозділи зафіксували спроби противника просуватися малими піхотними групами. Ворог намагався залишатися непоміченим, використовуючи для маскування посадки, чагарники, високу траву, уламки розбитої техніки, покинуті будівлі та навіть каналізаційні труби.

Попри ці заходи приховування, пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» за допомогою безпілотних літальних апаратів вчасно виявили ворожих штурмовиків, їхні укриття та засоби зв’язку. Використовуючи БпЛА, військові провели ідентифікацію та контроль цілей, після чого знешкодили групи противника, а також вразили ворожий пункт управління безпілотниками.

У результаті операції кілька штурмовиків було ліквідовано, засоби комунікації знищені, а координаційні можливості противника на цьому напрямку значно знижені.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.