Харківські комунальники відновили понад 2 км мереж освітлення за тиждень

Комунальники ліквідували понад півсотні аварій, замінили обладнання та відновили роботу вуличного освітлення у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, за тиждень фахівці КП «Міськсвітло» усунули понад 50 аварій на мережах зовнішнього освітлення.
Працівники підприємства замінили три опори, 55 світильників та більше 110 ламп. Ще понад 300 світильників було відремонтовано.
У підсумку за тиждень відновлено роботу 2,2 км мереж освітлення, що дозволило поліпшити безпеку та комфорт у різних районах Харкова.
