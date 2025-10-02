02.10.2025 13:30 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 2 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3495 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
Кінолог – 120 000 грн.
Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.
Агроном – 40 000 грн.
Головний електромеханік – 39 700 грн.
Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.
Машиніст барової установки – 27 800 грн.
Інженер з охорони праці – 25 400 грн.
Лікар-анестезіолог – 24 000 грн.
Сестра медична (брат медичний) – 23 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
