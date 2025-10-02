    
02.10.2025  13:30   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 2 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3495 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Кінолог – 120 000 грн.
  • Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
  • Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.
  • Агроном – 40 000 грн.
  • Головний електромеханік – 39 700 грн.
  • Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.
  • Машиніст барової установки – 27 800 грн.
  • Інженер з охорони праці – 25 400 грн.
  • Лікар-анестезіолог – 24 000 грн.
  • Сестра медична (брат медичний) – 23 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що метрополітен Харкова запрошує на безкоштовне навчання машиністів дрезини.
 
