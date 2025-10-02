02.10.2025 13:00

У Харкові керівник районного ТЦК безпідставно «знімав» ухилянтів з розшуку

Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва Харківського обласного ТЦК та СП викрили злочинні оборудки, пов'язані із незаконними маніпуляціями у державному реєстрі військовозобов'язаних «Оберіг».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, до протиправних оборудок причетний 52-річний військовослужбовець, майор, який обіймав одну з керівних посад у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Харкова.

Посадовець разом зі своїми підлеглими протягом липня та серпня цього року вносив до інформаційної бази єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» незаконні зміни. Він безпідставно видаляв з бази відмітки про те, що особи, які порушили правила військового обліку, перебувають у розшуку. Для цього зловмисник використовував персональний електронний ключ доступу до цієї бази.

В межах кримінального провадження правоохоронці задокументували 29 фактів безпідставного зняття з розшуку осіб призовного віку.

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за сприяння Харківського обласного ТЦК та СП під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

