02.10.2025  12:49   Рита Парфенова

Гаряча лінія соціальних послуг Харкова надала понад 35 тисяч консультацій

Оператори управлінь соцзахисту та «Прозорих офісів» активно відповідають на звернення харків’ян. Дзвонити можна щоденно у робочий час.

Гаряча лінія соцпослуг Харкова прийняла понад 35 тис. дзвінків у 2025 році

З початку року оператори гарячої лінії в управліннях соціального захисту населення та «Прозорих офісах» надали близько 35 тисяч консультацій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду..

Прийом дзвінків відбувається з понеділка по четвер — з 8:00 до 17:00, у п’ятницю — з 8:00 до 15:45.

Телефон гарячої лінії з питань надання адміністративних послуг соціального характеру: 0-800-57-34-34. Дзвінки з мобільних операторів Vodafone, Lifecell та Київстар є безкоштовними.

Якщо звернення не вдалося здійснити одразу, оператори зателефонують у робочий час з номеру (057) 725-43-34.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали про зміни у механізмі нарахування і виплати державних соціальних допомог.

 

Тэги:  гаряча лінія, соцзахист, харків
