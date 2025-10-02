02.10.2025 12:45 Віталій Хіневич
Смертельне побиття у Валках: підозрюваного відпустили під домашній арешт, прокуратура подала апеляцію
18 вересня 2025 року у місті Валки підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.
У коридорі між ними виникла словесна суперечка. Підозрюваний раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову.
23 вересня від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою для 37-річного зловмисника, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу.
Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини.
