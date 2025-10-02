    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Смертельне побиття у Валках: підозрюваного відпустили під домашній арешт, прокуратура подала апеляцію
02.10.2025  12:45   Віталій Хіневич

Смертельне побиття у Валках: підозрюваного відпустили під домашній арешт, прокуратура подала апеляцію

18 вересня 2025 року у місті Валки підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У коридорі між ними виникла словесна суперечка. Підозрюваний раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову.
 
23 вересня від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.
 
Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою для 37-річного зловмисника, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
 
Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу.
 
Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що посадовицю з Харкова підозрюють у закупівлі генераторів за завищеною ціною.
 
Тэги:  події, харків
