02.10.2025 12:45 Віталій Хіневич

Смертельне побиття у Валках: підозрюваного відпустили під домашній арешт, прокуратура подала апеляцію

18 вересня 2025 року у місті Валки підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У коридорі між ними виникла словесна суперечка. Підозрюваний раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову.

23 вересня від отриманих травм потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою для 37-річного зловмисника, однак суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура не погоджується з вказаним рішенням та вже подала апеляційну скаргу.

Серед версій мотиву, які перевіряють правоохоронці, — конфлікт виник через те, що підозрюваний займався ремонтом автівок, а потерпілий мав пофарбувати одну з них, але не зробив цього через особисті причини.

